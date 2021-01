Debatte um Hamburger Synagoge

von Ralf Zimmermann von Siefarth

Nur ein Mosaik erinnert an die ehemals größte deutsche Synagoge am Hamburger Bornplatz. Die jüdische Gemeinde will an gleicher Stelle wieder ein Gotteshaus errichten. Doch ob sich durch den Wiederaufbau Antisemitismus bekämpfen lässt, bezweifeln Kritiker.