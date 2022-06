Demokratie ohne Kandidat*innen

von M. Haack / D. Sonntag

In 325 thüringer Gemeinden wird am 12. Juni gewählt. Die meisten Kandidat*innen sind parteilos - doch in 22 Gemeinden tritt gar niemand an. So wie in der kleinen Gemeinde Oettern. Die Wähler müssen hier eigene Vorschläge auf den Wahlzettel schreiben.