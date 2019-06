"Denkzettelwahl" in Istanbul

"Viele Istanbuler fühlten sich um ihre erste Wahl im März betrogen und dann auch noch ein Wahltermin mitten in den Sommerferien - das haben sich viele nicht bieten lassen", so ZDF-Reporter Luc Walpot zum Ausgang der Bürgermeisterwahl in Istanbul.

