Der aus:blick in die kommende Woche

von Christian von Rechenberg

Am Mittwoch wollen Bundestag und Bundesrat das neue Infektionsschutzgesetz auf den Weg bringen. Am Freitag steht der Online-Bundesparteitag der Grünen an. Ebenfalls am Freitag jährt sich der Prozessauftakt der Nürnberger Prozesse zum 75. Mal.