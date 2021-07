von Björn Weidner

+++ Am Dienstag werden in Cannes die Filmfestspiele eröffnet +++ Am Donnerstag beginnt die gerichtliche Aufarbeitung des Seilbahnunglücks von Stresa am Lago Maggiore +++ Am Sonntag wird im Wembley-Stadion in London das EM-Finale angepfiffen +++