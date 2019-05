Nachrichten | heute journal - Der aus:blick in die nächste Woche

Bei der Artenvielfalt-Konferenz in Paris geht es um bis zu eine Million Tier- und Pflanzenarten, die bedroht sind. Am Mittwoch wählt Südafrika ein neues Parlament und vom EU-Sondergipfel in Rumänien soll vor der Europawahl ein starkes Signal ausgehen.