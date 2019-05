Nachrichten | heute journal - Der aus:blick in die nächste Woche

Beim Petersberger Klimadialog in Berlin geht es darum, die Erderwärmung zu stoppen. Beim TV-Duell Weber gegen Timmermanns am Donnerstag im ZDF geht es um Schwarz oder Rot in Europa. Und in Tel Aviv geht es um den Sieg im Eurovision Song Contest.