Der aus:blick in die nächste Woche

von Kamran Safiarian

Am Montag sagt Siemens ja zu Sachsen und unterschreibt einen Zukunfts-Pakt für das Görlitz-Werk. Am Dienstag wird in Straßburg gewählt, wer der EU-Kommission präsidiert. Zwei Jahrestage werden gefeiert: Angela Merkels 65. Geburtstag und die Mondlandung.