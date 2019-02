Nachrichten | heute journal - Der EU-Haushalt ohne die Briten

Bundeskanzlerin Merkel will Fördermittel der EU an einzelne Länder künftig daran knüpfen, ob ein Land auch Rechtstaatlichkeit einhält und sich an der Flüchtlingsverteilung beteiligt. Diese Forderung stößt nicht in allen EU-Ländern auf Zustimmung.