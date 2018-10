Nachrichten | heute journal - "Der Krieg fand in Farbe statt"

Für den Dokumentarfilm "They Shall Not Grow Old" wurden Bilder aus dem Ersten Weltkrieg aufwändig koloriert und nachvertont. In 3D zeigen sie nicht das Blutvergießen, sondern Alltags- und Pausenbilder von britischen Soldaten an der Front.