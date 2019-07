Der neue Premier und die EU

Großbritanniens Boris Johnson wird es nicht leicht haben mit der Europäischen Union. Was den Brexit angeht, ist sie „geeint wie bei keinem anderen Thema“ – so die Einschätzung des ZDF-Korrespondenten Stefan Leifert in Brüssel.

Beitragslänge: 2 min Datum: 24.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 24.07.2020