„Der richtige Mann im richtigen Moment“

Mit Biden werde es einen „Quantensprung“ in der Vertiefung der transatlantischen Beziehungen geben, sagt Phil Murphy, demokratischer Gouverneur und ehemaliger Botschafter in Deutschland. Es gebe keinen besseren US-Präsidenten in diesen Zeiten als Biden.

5 min 5 min 08.11.2020 08.11.2020 Video verfügbar bis 08.11.2021 Video herunterladen