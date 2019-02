Nachrichten | heute journal - Deutsche IS-Kämpfer in Syrien

Die Kurdenmiliz YPG hat deutsche Dschihadisten festgenommen, die in Syrien für den IS kämpften. In Deutschland gelten sie als Sicherheitsrisiko. Die YPG will sie dennoch zurückschicken. Unser Reporter hat inhaftierte Deutsche in Nordsyrien getroffen.