Nachrichten | heute journal - Die Lage in Iran

ZDF-Korrespondent Jörg Brase in Teheran schildert im Schaltgespräch wie die Eskalation mit den USA in Iran wahrgenommen wird. Die Führung streitet ab, den Konflikt anheizen zu wollen. Iran hat aber neue Raketen an der Grenze zum Irak stationiert.