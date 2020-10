Die Lage vor dem Teil-Lockdown

von Dominik Lessmeister

Bevor am Montag der Teil-Lockdown beginnt, genießen die Gäste in der Frankfurter Gastronomie am Wochenende ein kleines Stück Normalität. Wie gehen Gäste und Gastronomen vor dem Teil-Lockdown mit der Lage um? Unterwegs im Hotspot Rhein-Main.