Digitale Cloud statt Schulranzen

An ausgewählten Schulen testet das Hasso-Plattner-Institut (HPI) die so genannte Schul-Cloud: Unterrichtsmaterial kommt in die digitale Wolke. Gefördert wird das Pilotprojekt vom Bildungsministerium. Das Ende für Lehrbücher aus Papier?