Nachrichten | heute journal - Alexander Dobrindt als Aufklärer?

Will man aufdecken – oder Arbeitsplätze sichern? Bei Terminen in Bayern werden dem Bundesverkehrsminister in der Diesel-Abgas-Affäre-Vorwürfe gemacht, er unternehme zu wenig zur Aufklärung. Doch er erklärt, „es gibt keine Toleranz, bei Manipulationen“. …