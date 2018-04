Nachrichten | heute journal - Doku-Drama über Karl Marx

Am 5. Mai jährt sich der Geburtstag von Karl Marx zum 200. Mal. Das Dokudrama "Karl Marx - der deutsche Prophet" mit Mario Adorf in der Hauptrolle zeigt das letzte Lebensjahr des Philosophen, in dem er von Selbstzweifeln über seine Lehre geplagt war.