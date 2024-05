Was bleibt von der russischen Pressefreiheit?

von Jutta Sonnewald 03.05.2024 | 22:00 |

Die Doku "Of Caravan and the Dogs" zeigt die schwierige Arbeit der oppositionellen Presse in Russland. Am Tag der Pressefreiheit läuft sie auf dem Münchener Dok.fest Filmfestival.