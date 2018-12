Nachrichten | heute journal - Doku: „Iran bittersüß“

Der Iran: Reichtum und westlicher Lebensstil in Teheran, Armut und traditionelle Strukturen am Persischen Golf. Rockmusik und Koranschulen in der heiligen Stadt Maschhad. Vier Wochen reiste ZDF-Korrespondent Jörg Brase durch ein Land voller Widersprüche.