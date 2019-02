Nachrichten | heute journal - Dorothee Bär: „Groß denken“

Die zukünftige Staatsministerin im Kanzleramt Bär (CSU) will in Sachen Digitalisierung „die großen Dinge in Angriff nehmen“. „Ich gehe mit ganz großer Begeisterung da ran“ erklärte sie im ZDF heute journal. Im neuen Amt habe sie die „nötige Beinfreiheit“.