Ein Ausblick in die kommende Woche

von Claudia Wohland

Anfang der Woche: UN-Klimagipfel und UN-Vollversammlung in New York. Zum Wochenende jährt sich die Verkündung der Botschaft in Prag zur Ausreise von DDR-Bürgern zum 30. Mal, und am Sonntag finden in Österreich Parlamentswahlen statt.