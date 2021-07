Eine traditionsreiche Straße wird umbenannt

von Christhard Läpple

Die Berliner Mohrenstraße – mitten in der Hauptstadt – heißt so seit 1707. Sie soll zukünftig Anton Wilhelm Amo Straße heißen, nicht mehr an Leib- und Kammermohren am preußischen Hofe erinnern. Anwohner sollen für einen Widerspruch hohe Gebühren zahlen.