"Einigkeit der Nato ist wichtig"

Fast 25 Jahre lang habe man die Verteidigungsausgaben reduziert und die Streitkräfte verringert, sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen im ZDF heute journal. Erst in den vergangenen Jahren, seit sich die Sicherheitslage verändert habe - etwa durch Russlands aggressives Verhalten oder den IS in Syrien und dem Irak - habe man wieder begonnen, in die Verteidigung zu investieren. Es brauche Zeit, "die hohlen Strukturen" wieder aufzufüllen, sagte die CDU-Politikerin.