Hoteleinsturz an der Mosel mit zwei Toten

von M. Geiger/A. Stern 07.08.2024 | 21:45 |

Unter den Hotelgästen auch Schwerverletzte und ein gerettetes zweijähriges Kind. Als plötzlich letzte Nacht in einem Hotel in Kröv ein gesamtes Stockwerk in sich zusammenbrach.