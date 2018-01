Nachrichten | heute-journal - „Eisschmelze“ in Nord- und Südkorea?

Im Grenzort Panmunjom an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea trafen sich eine hochrangige Verhandlungsdelegation beider Länder um Vorbereitungen für eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen in Südkorea zu treffen.