Nachrichten | heute journal - Ende der Lebensmittelverschwendung?

In Deutschland landen jährlich elf Millionen Tonnen Nahrung im Müll. Das Kabinett hat nun beschlossen, Lebensmittelabfälle im Einzelhandel und in privaten Haushalten bis 2030 zu halbieren. Dänemark geht das Thema Lebensmittelverschwendung bereits an.