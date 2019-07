Erfolgreiche Schulabschlüsse

Was haben Kinder für Probleme Zuhause und in der Schule? Eine neue Bertelsmann-Studie fand heraus: Fast jedes dritte Kind fühlt sich im Schulalltag nicht sicher und erlebt Gewalt. Mit Problemfällen ist man an einer Privatschule in Berlin erfolgreich.

Beitragslänge: 2 min Datum: 03.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.07.2020