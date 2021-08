"Ernsthaft verhandeln, was geht"

Alle Bundeswehr-Einsätze müssten auf den Prüfstand, fordert die Vorsitzende der Partei Die Linke. Nach der Wahl müsse man sehen, was in einer Dreier-Koalition ginge, so Janine Wissler. Viele in der SPD hätten "keine Lust mehr, mit der CDU zu koalieren."

