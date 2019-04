Nachrichten | heute journal - Erste Cholera-Fälle in Mosambik

Nach dem verheerenden Zyklon "Idai" droht in Mosambik eine Cholera-Epedemie. Bisher sind fünf Fälle bekannt geworden. In der Katastrophenregion fehlt es an sauberem Trinkwasser, was die Ausbreitung von Seuchen beschleunigt.