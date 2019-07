"Es wird knapp für von der Leyen.."

…sagt ZDF-Korrespondent Stefan Leifert in Straßburg vor der Abstimmung im Europaparlament. Die SPD will nicht mitziehen. "Dennoch glaubt niemand in Berlin, dass daran die Koalition zerbricht" sagt Berlin-Korrespondentin Shakuntala Banajee.

Beitragslänge: 2 min Datum: 15.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.07.2020