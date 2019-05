Nachrichten | heute journal - EU-Gipfel der Verzweiflung

Nur zwei Wochen vor der Europawahl beschwört die Europäische Union beim Sondergipfel in Rumänien die Einigkeit der Staatengemeinschaft. Dabei wirkt sie in Sachfragen mal zerstritten, mal machtlos. So auch im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran.