Nachrichten | heute journal - EU-Gipfel: May will Nachbesserungen

Zu Beginn des EU-Gipfels hat Theresa May zwar nicht viel Hoffnung, dass Brüssel noch einmal nachverhandeln will. Dennoch will Sie vermitteln, wie stark die Bedenken im britischen Unterhaus gegen den ausgehandelten Brexit-Vertrag sind.