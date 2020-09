EU will Flüchtlingskinder aufnehmen

von A. Postel / A. Hilsenbeck

Auf den griechischen Inseln harren aktuell über 40.000 Flüchtlinge aus, die meisten leben in Zelten. Laut Hilfsorganisationen sind 60 Prozent jünger als zwölf Jahre. Deutschland will einige hundert aufnehmen - knüpft es aber an Bedingungen.