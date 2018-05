Nachrichten | heute journal - EU will sich gegen US-Zölle wehren

Die US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren aus der EU kommen am Freitag. Die jüngsten Verhandlungen konnten daran nichts ändern. Die EU will zügig mit Vergeltungsmaßnahmen antworten. Die Zölle seien "nicht rechtmäßig", so Justizminister Maas.