Ev. Kirche mit Nachwuchsproblem

Sinkende Kirchenmitgliederzahlen, weniger Geld und weniger Pastoren in der evangelischen Kirche. Jede Menge Arbeit in den Gemeinden, doch zunehmend sind Pfarrstellen vakant, vor allem in ländlichen Regionen. Es folgen weniger junge Theologiestudenten.