Extreme Verunsicherung an Börsen

Banken und Energieunternehmen verlieren an den Börsen erheblich an Wert, berichten die ZDF-Korrespondenten Johannes Hano aus New York und Frank Bethmann aus Frankfurt. Der Dow Jones-Index verlor bis zum Abend nahezu 8 Prozent.

