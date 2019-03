Nachrichten | heute journal - Facebook: Kritik an Live-Videos

Millionenfach haben sich Internetnutzer das Video des Attentäters von Christchurch in den Sozialen Netzwerken angesehen. Daraus folgen sowohl Fragen an die Betreiber-Plattformen, als auch an die Nutzer selbst – in Bezug auf ihr Verhalten im Netz.