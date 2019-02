Nachrichten | heute journal - ,,Fake News'' statt Unterwanderung?

Nach Darstellung der Deutschen Polizeigewerkschaft versuchen arabische Großfamilien in Berlin, Angehörige in den öffentlichen Dienst einzuschleusen. Auch in die Polizei? Dafür gebe es keine Hinweise, sagt der Polizeipräsident.