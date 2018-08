Nachrichten | heute journal - Familienrückführungen in den USA

Flüchtlingskinder, an der Südgrenze der USA von ihren Eltern getrennt, sollten eigentlich ab heute mit ihnen zusammengeführt werden. So will es eine gerichtliche Frist. Doch die Regierung ist dazu nicht in der Lage. Weiter bleiben 700 Kinder allein.