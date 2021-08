Festsitzen in Kabul

von Dominik Müller-Russel

Zumina Asghar aus Essen bangt um ihre Freundin Tasala A.. Sie sitzt in Kabul fest. Obwohl sie deutsche Staatsbürgerin ist, schafft sie es nicht in den Flughafen hinein. An den Gates wurde sie bislang abgewiesen. Morgen will sie es erneut versuchen.