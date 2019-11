In den letzten Stunden sei es ruhig, berichtet ZDF-Reporter Thomas Gill aus dem türkisch-syrischen Grenzgebiet. Allerdings gab es noch am Morgen "heftige Gefechte" mit zahlreichen toten Zivilisten in der Umgebung von Ras al-Ain.

