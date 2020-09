Flamingo-Boom in der Camargue

von Thomas Walde

An den rosafarbenen Salzseen in der Camargue sind mehr als 12.000 Flamingo-Küken geschlüpft. Rekord. Der ausgebliebene Fluglärm während der Corona-Pause könnte hierfür verantwortlich sein. 62.000 Vögel leben nun im Naturschutzgebiet in der Provence.