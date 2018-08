Nachrichten | heute journal - Flüchtlinge kehren in zerstörte Heimat zurück

Nach Jahren des Krieges kehren viele Syrer in ihre zerstörte Heimat zurück. Viele haben alles verloren und hoffen jetzt auf Frieden, Sicherheit und genug zu Essen. Doch es fehlt es an allem, vor allem an Nahrungsmitteln.