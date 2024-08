Asylpolitik: Forderungen versus Praxis

von S. Tacke / D. Heymann / F. Medler 26.08.2024 | 21:45 |

Nach dem Attentat in Solingen werden die Stimmen für eine Asylwende lauter. An Umsetzungsvorschlägen fehlt es nicht – dafür jedoch an praktischen und rechtlichen Voraussetzungen.