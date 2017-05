Nachrichten | heute-journal - Macrons Wunschzettel an Deutschland

Zu kurze Arbeitszeiten, zu viele Steuern und ein verkrusteter Arbeitsmarkt. Die Wirtschaft in Frankreich läuft nicht mehr. Und Deutschland ist Schuld? Deutschland unterbiete mit niedrigen Löhnen die Konkurrenz in Europa, so der Vorwurf. Eine Analyse.