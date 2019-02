Nachrichten | heute journal - Waffen und Sprengsätze entdeckt

Nach dem Angriff mit vier Toten in Südfrankreich hat die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in Carcassonne Hinweise auf eine Verbindung des Täters zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefunden. Es seien entsprechende Notizen entdeckt worden.