Nachrichten | heute journal - Friedhöfe - Orte für die Lebenden

Auf viele Menschen wirken Friedhöfe beklemmend. Dabei gibt es Friedhöfe, die sich ganz bewusst an die Lebenden wenden. Die Trost spenden wollen und wo man dafür auch neue Wege geht - wie in zum Beispiel in Karlsruhe.