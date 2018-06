Nachrichten | heute journal - G7 in Kanada: G6 plus Trump?

Der zweitägige G7-Gipfel in Kanada ist von Differenzen zwischen US-Präsident Trump und den restlichen Mitgliedern überschattet. Trumps Forderung, Russland wieder in die Wertegemeinschaft aufzunehmen, treibt einen weiteren Keil in die Gruppe.