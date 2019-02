Nachrichten | heute journal - Gabriel: Akhanli nicht ausliefern!

Bundesaußenminister Gabriel hat seinen spanischen Amtskollegen gebeten, den in Spanien festgenommenen Schriftsteller Dogan Akhanli nicht an die Türkei auszuliefern. Akhanli ist Deutscher und war in Urlaub, er wurde auf türkischen Antrag über Interpol …